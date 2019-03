Veroordeelde riviermoord in hoger beroep

De 37-jarige Sharid S. uit Amsterdam gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor het vermoorden van zijn vriendin in de Surinamerivier. Hij kreeg donderdag twintig jaar cel opgelegd door de rechtbank in Lelystad.

Hij is het niet eens met dit vonnis, zei zijn raadsman Paul van Putten dinsdag. De rechtbank acht bewezen dat S. in Suriname zijn vriendin doodde om drie ton aan verzekeringspremie op te strijken. S. was op vakantie in Paramaribo met zijn 29-jarige vriendin uit Almere toen zij in de nacht van 26 juni 2015 in de Surinamerivier verdween. Haar lichaam werd drie dagen later langs de oever gevonden. De politie in Suriname ging uit van een ongeval, maar een pas afgesloten levensverzekering wekte argwaan. De vrouw had deze in mei dat jaar afgesloten. Bij haar dood ging de opbrengst van de verzekering naar S.

Volgens de rechtbank was hier sprake van een koelbloedige moord. Het vonnis was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens het scenario van de veroordeelde viel zijn vriendin van een muurtje de rivier in. Ze was aangeschoten en verdronk in de rivier. Zijn advocaat zei op de zitting dat een natuurlijke dood niet uit te sluiten is.