Wageningen meest selectieve universiteit

De universiteit in Wageningen, Wageningen University & Research, is de meest selectieve universiteit: voor meer dan 70 procent van de Wageningse masters moet een student aan extra eisen voldoen om te worden toegelaten. Dat staat in de Keuzegids Masters 2019, die dinsdag verschijnt.

De Erasmus Universiteit Rotterdam volgt op de tweede plaats, met 55 procent van de masters. De Universiteit Twente is hekkensluiter met 6 procent van de masters waarvoor extra toelatingseisen gelden. Masteropleidingen met een ‘selectief deurbeleid’ zijn over het algemeen niet beter dan masters waar je – met de juiste vooropleiding althans – meteen binnenkomt, meldt de gids.

Kleinschalige opleidingen zijn wel beter dan grotere. Of ze nou extra streng zijn bij de toelating of niet, masters met minder dan twintig eerstejaars masterstudenten laten bovengemiddelde resultaten zien, terwijl afstudeerprogramma’s met meer dan 200 eerstejaars juist lager scoren.