Wesley en Yolanthe gaan uit elkaar

Voetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe Sneijder-Cabau gaan uit elkaar. De agent van Yolanthe heeft berichtgeving van RTL Boulevard bevestigd.

Het tweetal zal niet meer samenleven. Of zij ook juridisch gaan scheiden, kan de zegsvrouw niet melden. Het tweetal doet verder geen mededelingen over de reden van het besluit.

Het tweetal stapte in 2010 in het huwelijksbootje. Zij gaven elkaar het ja-woord in Italiƫ, nabij Florence. In 2015 kregen zij een zoontje, Xess Xava. Hier ging een lang medisch traject aan vooraf. Het showbizzduo lieten dit najaar nog weten druk bezig te zijn met de adoptie van een kindje.

Voor Wesley Sneijder is het de tweede scheiding in zijn 34-jarige leven. Hij was eerder getrouwd met zijn jeugdliefde Ramona; haar gaf hij op zijn 21e het ja-woord. Zij kregen samen een zoon, Jessey. In 2009 verbrak Sneijder het huwelijk.

Yolanthe Cabau van Kasbergen had eerder een relatie met volkszanger Jan Smit. Daarvoor had zij een relatie met rapper Baas B.

Het tweetal verhuisde onlangs naar Qatar waar Sneijder voetbalt bij voetbalclub Al-Gharaffa.