2,8 miljoen zien stunt Ajax in Madrid

De stunt van Ajax in het Champions League-duel met Real Madrid heeft Veronica dinsdagavond 2.845.000 kijkers opgeleverd. Daarmee was de wedstrijd het best bekeken programma van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing scoorden goed, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

De voorbeschouwing trok ruim 1,1 miljoen kijkers, goed voor een zesde plek op de kijkcijferlijst. Ruim 1,8 miljoen mensen bleven na de 1-4 overwinning zitten voor de nabeschouwing, dat daarmee het op twee na best bekeken programma van de avond werd.

Het journaal van 20.00 uur complementeerde met 1,9 miljoen kijkers de top 3.

De heenwedstrijd in Amsterdam, waar Ajax met 1-2 onderuit ging, trok woensdag 13 februari iets meer dan 2,6 miljoen kijkers.