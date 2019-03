Iedereen zijn eigen kieswijzer

Naast de gebruikelijke stemhulpen van StemWijzer, Kieskompas en MijnStem zijn er dit jaar ook heel specifieke lijsten met stellingen en standpunten. Over windmolens, homo’s en jongeren, bijvoorbeeld.

Milieubeweging Urgenda heeft een Windkieswijzer gemaakt. Bezoekers kunnen er zien ,,welke politieke partijen in hun provincie voor of tegen windmolens zijn die in samenspraak met burgers worden neergezet”, aan de hand van drie stellingen die Urgenda aan ze heeft voorgelegd. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn het vooral eens met de stellingen, PVV en Forum voor Democratie zijn de belangrijkste tegenstanders.

Belangenorganisatie COC heeft een ‘LHBTI-kieswijzer’ gemaakt. Die heet Rainbowvote.nu. Daarop staat hoe partijen denken over onderwerpen die belangrijk zijn voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transpersonen en mensen die interseksueel zijn. Over veiligheid op straat bijvoorbeeld, of over homo-acceptatie in de sport, of over discriminatie op de arbeidsmarkt, of over genderneutrale wc’s en genderneutraal taalgebruik.

Voor jongeren heeft de Nationale Jeugdraad een andere kieswijzer ontwikkeld. Die gaat niet over stellingen en meningen, maar over een heel andere vraag: waarom moet ik überhaupt gaan stemmen? Waar gaan de provincies over?

De verkiezingen zijn over precies twee weken. Op woensdag 20 maart kiezen Nederlanders de leden van alle Provinciale Staten. Die kiezen later de leden van de Eerste Kamer. Daarnaast zijn in heel Nederland waterschapsverkiezingen.