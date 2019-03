Mobiele data in Nederland duurder: bespaar met deze tips

Sinds vorig jaar de roamingkosten van mobiel internet in Europa werden afgeschaft, steeg dit gebruik van roaming in het buitenland door vakantiegangers enorm. Dat is niet zo vreemd: hoe handig is het dat je tijdens een citytrip even een goed restaurant uit kunt zoeken via de online zoekmachines of dat je binnen no time de route terug naar je hotel kunt vinden via GoogleMaps? Kort gezegd: dat is ideaal. Des te meer we bezig zijn met mobiele data in het buitenland, des te meer we lijken te vergeten dat we ook gewoon hiervoor in Nederland moeten betalen. En wat blijkt; de kosten voor mobiele data in Nederland zijn een stuk hoger dan in andere Europese landen.

Meer betalen voor mobiele data: cijfers

Onderzoeksbureau Cable vergeleek van maar liefst 230 landen de kosten voor mobiele data. In vergelijking met andere Europese landen kwam Nederland daar niet zo goed van af. Ons land staat op de zesde plek van duurste landen voor dergelijke data; alleen in België, Zwitserland, Griekenland, Noorwegen en Portugal is mobiel internet duurder. Hierbij is Griekenland het duurst: maar liefst 28 euro voor 1 GB. Buiten Europa is Zimbabwe het duurste land: daar betalen gebruikers gemiddeld 66 (!) euro voor maar 1 GB. In Europe betalen de Finnen het minste geld voor hun data: waar in Nederland 1 GB 7 euro kost, is dat in Finland maar 1 euro. Leuk weetje: India is het goedkoopste land ter wereld wat mobiele data betreft. Daar betaal je slechts 26 cent per GB, een bizar groot verschil met de kosten van data in Griekenland of Zimbabwe.

Waar goedkoop internetten?

Wil je goedkoop kunnen internetten dan zit je dus in Finland op de juiste plek. Ook mensen in landen in Oost-Europa betalen relatief weinig voor hun mobiele data. Het meest voordelige land hiervan is Polen, waar je gemiddeld 1,16 euro betaalt per GB. Ook in Roemenië en Slovenië kun je genieten van goedkoop internet. Als je in Nederland je eigen abonnement hebt, kun je ‘gewoon’ gebruik maken van dit abonnement in landen in Europa. Verblijf je langere tijd in een land waar mobiele data voordeliger is, dan is het zeker aan te raden om (tijdelijk) van abonnement te wisselen. Op die manier kun je veel geld besparen op je uiteindelijke telefoonrekening terwijl je gebruik maakt van razendsnel internet. Dat wil toch eigenlijk iedereen?

Vergelijk abonnementen voor lagere rekening

Gelukkig kun je ook met een abonnement in Nederland enkele stappen ondernemen om te profiteren van een lagere telefoonrekening, zonder daarbij in te moeten leveren op data. Wist je bijvoorbeeld dat je al veel geld kunt besparen op het vergelijken van abonnementen en sim only. Sim only vergelijken zorgt er bijvoorbeeld voor dat je binnen enkele klikken op de knop een uitgebreid overzicht krijgt van het meest actuele sim only aanbod. Met een slimme prijsvergelijker weet je supersnel welke aanbieder het goedkoopst is en waar je het meest waar voor je geld krijgt. Het enige dat jij hoeft te doen, is je wensen omtrent het abonnement in te vullen en het zoeksysteem doet de rest. Dit is vooral aan te raden wanneer je al een tijdje met hetzelfde abonnement rondloopt. De prijzen in vergelijking met het data-aanbod veranderen namelijk regelmatig. Misschien kom je wel direct een sim only abonnement tegen waar je nóg minder geld kwijt bent voor vrijwel hetzelfde soort abonnement.

Slim voordeel: meer GB, minder betalen

Hierbij kun je direct kijken naar een volgende stap in je bestelproces, want wist je dat je geld kunt besparen met het aantal GB’s dat je neemt? Het is namelijk zo dat des te meer GB’s je per maand neemt, des te goedkoper je in verhouding uit bent. Ga daarom voor jezelf na hoeveel internet je ongeveer per maand verbruikt. Dit kun je bekijken op je vorige telefoonrekeningen, zodat je voor het volgende abonnement de juiste aantallen aan kunt klikken. Vaak betaal je voor wat extra GB helemaal niet zo heel bijzonder veel; dat geeft tegelijkertijd wel wat meer rust in het gebruik van mobiele data op je telefoon. Verbruik je weinig mobiele data dan hoef je uiteraard niet te kiezen voor meer GB om op die manier goedkoper uit te zijn.