OM: alle Hells Angels-activiteiten beëindigen

De motorclub Hells Angels moet verboden worden. Dat betoogt het Openbaar Ministerie de komende dagen in de rechtbank in Utrecht. ,,We zijn hier vandaag om een einde te maken aan alle Hells Angels-activiteiten”, zei de officier van justitie woensdagochtend aan het begin van de civiele procedure.

Samen met de politie heeft het OM in een document van 1500 pagina’s vastgelegd waarom de motorclub zou moeten worden verboden. In de rechtbank wordt daar een verkorte versie van gegeven. Volgens justitie ,,verheerlijkt en faciliteert” de motorclub geweld en andere misdrijven.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland. Zij komen later aan het woord om zich te verdedigen.

Voor de zaak zijn woensdag en donderdag de hele dag uitgetrokken en komende weken zijn er nog twee uitloopdagen. Op 29 mei wordt de uitspraak verwacht.

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. De afgelopen jaren werden wel de motorclubs Bandidos en Satudarah in civiele procedures door de rechter verboden. Onlangs begon het OM eveneens een procedure om No Surrender te laten verbieden.