Proef moet kust wapenen tegen wassend water

Op de Groningse Waddenzeedijk wordt vrijdag een mini-storm nagebootst in twee grote bakken door het waterschap Noorderzijlvest. Hierbij wordt gemeten wat de effecten zijn van hoge waterstanden en zware storm op de dijk. De proef is het startsein voor een 12 jaar durend meetprogramma waarvan de resultaten in de toekomst worden toegepast bij de versterking van de hele Nederlandse kust in de eeuwige strijd tegen het water.

,,Een dergelijke proef is nog niet eerder gedaan in Nederland”, zegt een woordvoerster van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen.

,,Het HWBP is de grootste operatie op het gebied van waterbescherming sinds de Deltawerken”, zegt loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van het waterschap Noorderzijlvest in Groningen. Het HWBP heeft voor dit onderzoeksproject 9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Om de waterkeringen te versterken worden nu nog theoretische rekenmodellen gebruikt. Deze modellen houden rekening met golven die mogelijk nooit voorkomen, waardoor mogelijk de dijkverbetering onnodig te zwaar wordt uitgevoerd en mogelijk daardoor onnodig kostbaar zijn. ,,We gaan deze bestaande rekenmodellen nu verder aanscherpen met concrete meetgegevens over storm, waterstanden en zeespiegelstijging uit de praktijk. We gaan dan bekijken of we de kosten voor dijkverzwaring kunnen drukken”, aldus Luitjens. Hij benadrukt hierbij dat ,,veiligheid voorop staat.”

Proeven in het recente verleden hebben volgens hem al aangetoond dat de Noorse stenen die op de zeedijken liggen nog jaren meekunnen en voorlopig niet aan vervanging toe zijn. ,,Meten en proberen en testen betekent mogelijk minder investeren”, aldus Luitjens. ,,Dan weet je wat je hebt.”

Het HWBP gaat de komende jaren minimaal 1100 kilometer aan dijken versterken. Hiervoor is in totaal 7,4 miljard euro voor beschikbaar.