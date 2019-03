Rechter buigt zich over verbod Hells Angels

De rechtbank in Utrecht buigt zich woensdag en donderdag over de vraag of ook motorclub Hells Angels verboden moet worden. Volgens het Openbaar Ministerie ,,verheerlijkt en faciliteert” de motorclub geweld en andere misdrijven.

,,De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop de club Hells Angels zich in de samenleving manifesteert en de agressieve wijze waarop die zich afsluit voor overheidscontrole – en deze zelfs actief tegengaat – creĆ«ert een subcultuur van wetteloosheid”, motiveerde het OM het verzoek. Justitie heeft de rechtbank gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland.

Het OM probeerde zo’n tien jaar geleden ook al de Hells Angels te laten verbieden, maar die poging strandde.

De afgelopen jaren werden wel de motorclubs Bandidos en Satudarah in civiele procedures door de rechter verboden. Onlangs begon het OM eveneens een procedure om No Surrender te laten verbieden.

Op 29 mei wordt de uitspraak verwacht.