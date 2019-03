Amsterdam neemt maatregelen tegen islamschool

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft maatregelen aangekondigd na de ,,zeer verontrustende signalen” over het islamitisch onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum. Behalve dat het schoolbestuur donderdag dringend is verzocht op te stappen, heeft het college van burgemeester en wethouders geëist dat de onderwijsinspectie onmiddellijke volledige toegang krijgt tot de school. Ook zet de gemeente de subsidies stop totdat gehoor is gegeven aan de gestelde eisen, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Halsema is er geen acuut gevaar voor de openbare orde. ,,Het college beschouwt echter het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren en tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat) of die zich anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als onacceptabel.”