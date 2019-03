Betere controle bij uitkeringsinstantie UWV

Het interne toezicht bij uitkeringsinstantie UWV wordt verscherpt. Daardoor moeten problemen binnen het bedrijf eerder aan het licht komen.

Dit leidt tot een verdere verbetering van de taken die UWV uitvoert, is de verwachting van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve de versterking van de interne controle, gaat UWV extra investeren in het vakmanschap van management en medewerkers, en in een open cultuur binnen de organisatie.

De minister laat eerder dan gepland een onderzoek uitvoeren naar sturing en toezicht op UWV en de rol van het ministerie daarin. Eerder had Koolmees al andere maatregelen afgekondigd. De instantie is in opspraak door onder meer fouten bij uitkeringen, conflicten tussen hoger en lager personeel en ruzie over ICT-vernieuwing.