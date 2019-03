Duncan Laurence presenteert songfestivallied

Singer-songwriter Duncan Laurence maakt donderdag zijn inzending voor het Eurovisiesongfestival wereldkundig. Zijn liedje wordt op een nog onbekend tijdstip gepresenteerd. Via Instagram geeft de zanger donderdagochtend meer informatie weg. Vrijdag presenteert Duncan zich voor de pers.

Voor het eerst sinds 2012 doet namens Nederland een artiest mee die zijn sporen in de muziekindustrie nog niet heeft verdiend. De afgelopen zes jaar werden er met inzendingen als Anouk, Waylon en Douwe Bob steeds grote namen geselecteerd.

De keuze voor de 24-jarige Duncan werd op 21 januari bekendgemaakt. AVROTROS-directeur Eric van Stade, lid van de selectiecommissie, zei toen dat er unaniem was gekozen voor de zanger, die in 2014 enige bekendheid verwierf met zijn deelname aan The Voice of Holland. ,,We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is”, zei Van Stade.

Ilse DeLange, die in 2014 aan het songfestival meedeed als onderdeel van The Common Linnets, droeg Duncan voor aan de selectiecommissie. De zangeres was zijn coach in The Voice en noemde Duncan in januari ,,heel bijzonder”. ,,Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles vind ik.”

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar voor de 64e keer gehouden, dit jaar in de Israƫlische stad Tel Aviv. Duncan Laurence komt uit in de tweede halve finale op 16 mei. De grote finale volgt twee dagen later.