Eerste televisietreffen Haagse kopstukken

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen komt donderdagavond echt op stoom met het eerste televisiedebat tussen de leiders van de belangrijkste politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij kruisen de degens voor de camera’s van RTL, omdat de verkiezingen niet alleen de krachtsverhoudingen in de provincie, maar ook die in Den Haag bepalen.

Drie van de acht uitgenodigde Haagse kopstukken maken hun debuut in een groot verkiezingsdebat op televisie. D66-fractievoorzitter Rob Jetten volgde pas afgelopen najaar Alexander Pechtold op. Zijn VVD-collega Klaas Dijkhoff zit er wat langer, maar liet de verkiezingsdebatten van vorig jaar aan eerste man Mark Rutte. Thierry Baudet van Forum voor Democratie scoort inmiddels zo hoog in de peilingen dat hij voor het eerst op het hoogste podium mag meedoen.

De drie nemen het verder op tegen doorgewinterde leiders als Geert Wilders (PVV), zijn CDA-collega Sybrand Buma, GroenLinks-leider Jesse Klaver, SP’er Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher van de PvdA. Zij kregen eveneens een uitnodiging van RTL omdat zij in de Peilingwijzer tot de grootste acht partijen behoren. Om diezelfde reden is Gert-Jan Segers er als enige coalitiepartner niet bij.

Ze treden donderdagavond om 20.30 uur aan in het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed.