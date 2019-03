Goed cruiseseizoen in verschiet voor Rotterdam

Rotterdam verwacht dit jaar ruim 100 cruiseschepen. Dat heeft het Havenbedrijf gezegd bij de opening van het cruiseseizoen. In 2017 meerden er nog zo’n 75 cruiseschepen af en vorig jaar 80.

Op de Holland Amerikakade, pal naast de Erasmusbrug, zijn donderdag twee cruiseschepen afgemeerd. Het gaat om de AIDA Cara en AIDA Mar. Door slecht weer op de Noordzee arriveerden de twee AIDA schepen eerder dan verwacht.

Rotterdam wordt steeds populairder als cruisestop. ,,Het is eigenlijk de natuurlijke cruisehaven voor dit gebied van Duitse cruiseliefhebbers uit Noordrijn-Westfalen”, zegt directeur Mai Elmar van Cruiseport Rotterdam. Cruisen wordt populairder en in Rotterdam kunnen passagiers eenvoudig te voet de stad in. Ook investeren stad en havenbedrijf in duurzaamheid en voorzieningen.

Een deel van de groei in de Maasstad is terug te voeren op Amsterdam, dat eind vorig jaar een toeristenbelasting van 8 euro heeft ingesteld voor cruisepassagiers. Daardoor hebben onder meer de rederij MSC en AIDA Amsterdam als haven geschrapt. Passagiers worden nu per bus naar de hoofdstad gebracht.