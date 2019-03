Hemwegcentrale Amsterdam volgend jaar dicht

De kolencentrale van Nuon aan de Hemweg in Amsterdam moet al volgend jaar de deuren sluiten. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en te voldoen aan de doelen in de Urgenda-klimaatzaak, bevestigen bronnen op het Binnenhof na berichtgeving van RTL Nieuws.

Nederland heeft beloofd de uitstoot van CO2 in 2030 bijna te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Volgens duurzaamheidsorganisatie Urgenda gaat dat nog niet snel genoeg, en zowel de rechtbank als het gerechtshof ging daarin mee. Daarom moet het kabinet extra maatregelen treffen om al volgend jaar een afname met een kwart te hebben bereikt.

Dat daarbij gekeken wordt naar de in 1994 in bedrijf genomen Hemwegcentrale, is geen verrassing. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maakte er in november al ,,geen geheim” van dat het vervroegd sluiten van oude kolencentrales bij het kabinet op tafel lag. Vorig jaar was al besloten dat de Hemwegcentrale en de even oude Amercentrale bij Geertruidenberg uiterlijk eind 2024 dicht moeten.

Drie modernere centrales, twee op de Maasvlakte en een in de Eemshaven, krijgen nog wat langer respijt. Zij moeten uiterlijk in 2030 de deuren sluiten, of overgeschakeld zijn op alternatieve brandstoffen. Vanaf dat jaar wordt het verboden om door middel van de verbranding van steenkool elektriciteit op te wekken.

Hoeveel het de overheid kost om de Hemwegcentrale een paar jaar eerder te laten sluiten, is nog onduidelijk. Nuon heeft al eerder aangegeven te willen meewerken, maar zal wel compensatie willen voor investeringen die door de vervroegde sluiting niet meer terug kan worden verdiend. Daarnaast moet er geld komen voor een sociaal plan voor de circa tweehonderd werknemers.