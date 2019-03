Model Van der Zee (20) overleden

Het 20-jarige model Lotte van der Zee is woensdagavond overleden. Dat hebben haar ouders en management donderdag bekendgemaakt.

,,Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden”, schrijven ze op Lotte’s Instagrampagina. ,,Het is superonwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken. Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten.”

Lotte, twee jaar geleden gekroond tot Miss Teenager Universe, werd eind februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een universitair ziekenhuis in M√ľnchen, waar zij in slaap werd gehouden.