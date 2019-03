Schoolbestuurder: salafisme-aantijging onzin

,,Ik heb geen feiten gehoord, alleen onzinverhalen. Dus ik vind het niet nodig te reageren.” Dat zegt bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het Cornelius Haga Lyceum onder valt. Hij reageert op de waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, dat docenten van het islamitische lyceum een deel van het lesprogramma wijden aan de ‘salafistische geloofsleer’.

Atsoy spreekt van ,,staatsonderdrukking en staatspropaganda” van ,,incompetente randdebielen”. ,,Als er echt zo’n grote dreiging was, zou er allang op de rem zijn getrapt”. Volgens hem is de school grondig doorgelicht door de Onderwijsinspectie en zijn er geen misstanden aan het licht gekomen. ,,We kregen zelfs vijf complimenten.”

Atasoy ziet niets in de oproep van Halsema om op te stappen. ,,Als ik de mist in ben gegaan, stap ik wel op, maar alleen op basis van feiten, niet op basis van fabeltjeskrantverhalen.”