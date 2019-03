Tienduizenden tekenden voor gezondere lucht

Een petitie voor duurzamer verkeer en gezondere lucht is getekend door 30.000 mensen en wordt donderdagmiddag overhandigd aan politici. Na de aanbieding van die petitie is er in de Tweede Kamer een overleg waarin luchtkwaliteit centraal staat.

Initiatiefnemer is onder meer Milieudefensie. Volgens een woordvoerder laten de tienduizenden handtekeningen zien dat ,,heel veel mensen willen dat Nederland veel meer doet om voor gezonde lucht te zorgen. Er zijn genoeg oplossingen voorhanden, maar toch doet de overheid al jaren te weinig.”

De ondertekenaars willen gezondere lucht, volgens de strenge waardes van de Wereldgezondheidsorganisatie. Verder willen ze meer ruimte voor fietsen en wandelen, en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen.