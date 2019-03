‘Verbod op corporatie Hells Angels onmogelijk’

Het verbieden van de Amerikaanse corporatie van de Hells Angels Motorcycle Club in Nederland is onmogelijk. Dat betogen de advocaten van deze corporatie donderdag in de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) wil een verbod van zowel de nationale als de internationale tak van de motorclub in Nederland.

,,In de corporatie zitten geen leden, het is een aparte entiteit die het internationaal eigendomsrecht beschermt”, aldus de advocaat. ,,Als de rechtbank de corporatie zou verbieden, zou dat tot merkwaardig gevolg kunnen hebben dat derden inbreuk kunnen maken op het beeldmerk, zonder dat de corporatie daar iets tegen kan doen.” Mensen zouden dan het geregistreerde Hells Angels-logo, een doodshoofd met vleugels, kunnen namaken, maar de corporatie kan daar niet tegen optreden, want zij is hier verboden.

De advocaat voegde daar ook nog aan toe dat de rechtbank in Utrecht, waar deze civiele procedure wordt gehouden, niet de juiste rechtbank is om een beeldmerk te verbieden.

De rechtbank buigt zich deze en volgende week over een mogelijk verbod op de motorclub. Het gaat niet om een strafzaak tegen individuele leden, maar een civiele procedure.

Woensdag kwamen het OM en de Nederlandse tak van de Hells Angels aan het woord. Volgens justitie ,,verheerlijkt en faciliteert” de motorclub geweld en andere misdrijven. Volgens de advocaat van de Nederlandse stichting gaat het echter om ongeveer 250 mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die ,,een keer per week naar een clubhuis gaan, graag een biertje drinken en een paar keer per jaar aan een run meedoen”.

De zaak gaat volgende week verder, de uitspraak wordt op 29 mei verwacht.

De afgelopen jaren werden de motorclubs Bandidos en Satudarah door de civiele rechter verboden. Onlangs begon het OM eveneens een procedure om No Surrender te laten verbieden. Een eerdere poging om de Hells Angels te verbieden strandde tien jaar geleden bij de Hoge Raad.