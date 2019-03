Na een stemming heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet online kansspelen (op afstand) aangenomen. Binnen een aantal minuten, zonder dat er een debat aan voorafging, werd de wet online kansspelen aangenomen. Voortaan mogen zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven online kansspelen aanbieden binnen Nederland. Hier zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden, en tevens dient de aanbieder eerst een vergunning te verkrijgen bij de autoriteit op het gebied van kansspelen. Daarnaast geldt er een afkoelperiode van twee jaar voor aanbieders die reeds kansspelen illegaal online in Nederland aanbieden.

Verdeeldheid onder de coalitie

Onder de coalitiepartijen die deel uitmaken van de regering heerste er verdeeldheid over deze wet. Het CDA en de ChristenUnie stemden dan ook uiteindelijk tegen de wet online kansspelen, samen met oppositiepartijen zoals de SP, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. De VVD, D66, PvdA, GroenLinks en de PVV stemden allen voor de wet. Senator Gerkens van de Socialistische Partij diende tijdens de stemming een motie in om een afkoelperiode van vijf jaar te hanteren in plaats van twee jaar voor de aanbieders die reeds illegaal online kansspelen aanbieden, maar deze motie werd verworpen.

Cooldown periode

Uit cijfers is gebleken dat zo’n 1,8 miljoen Nederlanders op het moment illegaal online gokken. Om illegaal te kunnen gokken online dienen er aanbieders te zijn. Voor deze aanbieders van illegale online kansspelen geldt nu een afkoelperiode van twee jaar. Alhoewel Senator Gerkens van de SP nog een afkoelperiode van vijf jaar voorstelde, is voor twee jaar gekozen zodat het voor aanbieders weer relatief snel mogelijk is om hun aanbod op een legale manier weer onder de mensen te brengen.

Motie reclameverbod verworpen

Tijdens de stemming over de Wet online kansspelen werd er tevens gestemd over twee andere moties. Ten eerste was er de motie tot een onderzoek naar de effecten van reclames voor (online) kansspelen. De gevolgen van deze reclames moesten voor 1 september 2019 onderzocht worden en hierna gepresenteerd worden aan de Kamers, waarna er een besluit zou volgen over het wel of niet verbieden van de reclames voor (online) kansspelen. Deze motie werd verworpen. Na deze motie volgde nog een tweede motie, waarin meteen werd geopteerd voor een algeheel verbod op reclames voor online kansspelen. Ook deze motie werd door de kamer verworpen.

Hoe zal het huidige aanbod veranderen?

Voor aanbieders die voor de nieuwe regelgeving al online kansspelen aanboden aan consumenten geldt de eerder genoemde tweejarige afkoelperiode. Maar wat houdt dit precies in? Het is simpel: aanbieders die al online kansspelen aanboden welke door Nederlanders te spelen waren, deden dit illegaal. Ze hebben de regels overtreden en als ze hier op betrapt zijn, mogen ze twee jaar geen online kansspelen aanbieden aan de Nederlandse consument. De illegale aanbieders moeten dus twee jaar offline gaan. Na deze twee jaar mogen ze het weer proberen. Hiervoor hebben ze echter wel eerst een vergunning nodig.

Dankzij de nieuwe Wet online kansspelen mogen aanbieders een aanvraag doen voor een vergunning. Deze moeten ze verkrijgen bij de Kansspelautoriteit. Echter is het zo dat de vergunning niet zomaar wordt uitgedeeld. Alle aanbieders die een aanvraag doen voor een vergunning zullen een uitgebreide screening ondergaan. Wanneer deze screening succesvol verlopen is, komen de potentiële aanbieders pas in aanmerking voor een vergunning.

Aan welke voorwaarden moeten aanbieders voldoen?

Nadat de screening succesvol is verlopen en de vergunning verkregen is, zijn er nog een aantal regels waaraan de aanbieders van online gokspellen zich moeten houden. Doen ze dit niet, dan kan de vergunning weer afgenomen worden. Hieronder lees je meer over de voorwaarden waar de aanbieders van online kansspelen aan moeten voldoen.

Geen reclame voor jongeren

Ten eerste mogen de online casino’s zich niet richten op jongeren, zij het via reclame of via de website zelf. Het is om deze reden dat reclames voor online casino’s bijvoorbeeld geen sporters mogen gebruiken, want dergelijke beroemdheden spreken ook jongeren aan. Dit wordt gecontroleerd middels het verplichten van het invoeren van het BSN-nummer wanneer ingelogd wordt bij het online casino. Zo kan de aanbieder in één oogopslag de leeftijd van de gebruiker zien.

Geen lootboxes

Als je van gamen houdt, ben je waarschijnlijk wel bekend met lootboxes: de boxen vind je binnen een spel, en kunnen alleen geopend worden mits je er voor betaalt. Echter zijn deze lootboxes inmiddels verboden door de Kansspelautoriteit, waardoor het ook voor online aanbieders van gokspellen verboden is om deze in te zetten. Je zult dus geen virtuele schatkisten vinden bij de online casino’s.

Wetgeving gokverslavingspreventie

Tot slot is er de wetgeving rondom gokverslavingspreventie. De autoriteiten eisen van aanbieders dat de gebruikers van hun online casino’s continu gecontroleerd worden, zodat verslavingen voorkomen kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van het profiel, welke gemonitord wordt. Ook zijn er limieten qua de hoeveelheid die je tijdens spellen kunt inzetten en kun je op elke site voorlichting vinden over de gevaren rondom een gokverslaving. Daarnaast is besloten om een register op te stellen van mensen waarvan bekend is dat ze een gokprobleem hebben. Hierdoor kunnen de verslaafden geen profiel krijgen bij online casino’s en hun verslaving voeden. Mochten ze het toch proberen, zullen de verslaafden doorverwezen worden voor hulp.

Kansspelbelasting

Omdat online kansspelen voortaan legaal zijn, houdt dit tevens in dat kansspelbelasting een factor wordt. Kansspelbelasting moet je betalen over het geld dat je wint bij een kansspel. Alle spellen van een online casino vallen hieronder. Het is belangrijk om vooraf te bekijken of een aanbieder van online kansspelen deze belasting al vooraf betaald heeft of niet. Wordt dit voor je gedaan, hoef je zelf geen belastingaangifte te doen. Bij gerenommeerde aanbieders zoals bijvoorbeeld Holland Casino of Jack’s Casino hoef je dit niet zelf te doen. Tevens is vastgesteld dat de aanbieders van online kansspelen een toelage moeten afstaan aan het verslavingsfonds.

Dit is de norm binnen de Europese Unie, maar buiten de Europese Unie is dit vaak niet het geval. Gok je dus bij een aanbieder van buiten de Europese Unie, dan is het van belang om de regelgeving goed te checken. Vaak zal je zelf belasting moeten betalen, maar er zijn ook landen (bijvoorbeeld Malta) waar je vrijstelling ontvangt. Echter zul je in dat geval alsnog de aangifte dienen te doen, maar uiteindelijk hoef je in dat geval niet te betalen.

Het bedrag dat je aan kansspelbelasting moet betalen kun je eenvoudig zelf berekenen. Het huidige tarief is 30,1 procent kansspelbelasting. De belasting wordt geheven over het verschil tussen het bedrag dat je hebt ingezet en de winst die je hebt gemaakt tijdens het spel. Is jouw winst minder of gelijk aan 449 euro tijdens een maand? In dat geval hoef je geen kansspelbelasting te betalen. Over alles boven de 449 euro dien je wel belasting te betalen.