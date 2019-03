‘Aandeel zussen-Holleeder in bewijs beperkt’

De bijdrage van Astrid en Sonja Holleeder aan de bewijsvoering dat hun broer Willem betrokken was bij de moorden waarvan hij is beschuldigd, is maar zeer beperkt. Dat zei raadsman Sander Janssen vrijdag op de tweede dag van zijn pleidooi in de strafzaak tegen Willem Holleeder.

,,De zussen hebben geen concreet bewijs geleverd, maar vooral een beeld uitgedragen dat Willem Holleeder in opdrachtgevende zin bij de moorden zou zijn betrokken”, aldus Janssen. Hij hield de rechtbank voor dat het uiteindelijk draait om de vraag of het mogelijk is dat de zussen niet de waarheid vertellen. ,,En het antwoord daarop is ‘ja’.”

Volgens hem hebben de zussen de dynamiek rond het proces ,,enorm versterkt”, onder meer door ,,een geco√∂rdineerde mediastrategie” te voeren. ,,Nieuw bewijs werd ‘geframed’ als doorslaggevend”, aldus Janssen.