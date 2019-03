Amsterdam: problemen Uber nog niet opgelost

Met de schikking die Uber en justitie hebben getroffen zijn de problemen rond Uber ,,nog niet opgelost”, zegt de gemeente Amsterdam. Er wordt namelijk nog gewerkt aan andere afspraken. Die gaan onder meer over verkeersveiligheid en over de zorg voor Uber-chauffeurs. Aanleiding daarvoor is een reeks ongelukken met Uber-taxi’s.

Uber betaalt in totaal 2,3 miljoen euro om een einde te maken aan een zaak rond de dienst UberPop. Gewone chauffeurs konden daarmee taxiritten uitvoeren in hun eigen auto, zonder dat ze daarvoor vergunningen hadden. Volgens de gemeente Amsterdam is het belangrijk dat Uber ,,met deze schikking aangeeft dat het in het verleden fouten heeft gemaakt met zijn illegale taxidienst UberPop. Uber zegt dat het van die fouten heeft geleerd”.