ANWB: vliegtaks per vlucht

Als het kabinet een vliegtaks invoert, moet er per vlucht en niet per ticket worden belast. Bovendien moeten de belastinginkomsten ervan ingezet worden voor groene maatregelen. Dat meldt de ANWB nadat de bond onderzoek heeft laten doen onder ruim 5000 Nederlanders.

Het kabinet wil in 2021 een vliegtaks invoeren, waarbij passagiers ongeveer 7 euro belasting gaan betalen bovenop hun ticketprijs. Daarnaar gevraagd vindt echter 54 procent van de geënquêteerden een belasting per vlucht eerlijker. Zo’n heffing houdt in dat ook voor vrachtvluchten belasting wordt betaald. Bovendien betalen dan ook passagiers mee die alleen maar overstappen in Nederland.

Betalen per vlucht maakt het ook mogelijk om minder schone vliegtuigen zwaarder te belasten dan schonere toestellen. 43 procent vindt dat met de inkomsten uit de taks de luchtvaart groener moet worden gemaakt. 48 procent wil het geld breder inzetten, zoals voor het verbeteren van de internationale infrastructuur of de laadmogelijkheden van elektrische auto’s.