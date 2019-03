Eerste tv-debat gezien door 938.000 mensen

Het eerste tv-debat met de leiders van de belangrijkste politieke partijen in de Tweede Kamer heeft donderdag 938.000 kijkers getrokken. Het door RTL georganiseerde treffen bereikte daarmee de achtste plaats in de kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek.

RTL had voor het debat de landelijke kopstukken en niet hun provinciale collega’s uitgenodigd, omdat de komende verkiezingen niet alleen de krachtsverhoudingen in de provincie, maar ook die in Den Haag bepalen. De commerciĆ«le omroep vroeg de leiders van de acht partijen die in de peilingen het grootst zijn.

De debutanten Klaas Dijkhoff (VVD), Rob Jetten (D66) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) namen het op tegen de routiniers Sybrand Buma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA).

Het volgende verkiezingsdebat is vrijdagmiddag op NPO Radio 1. Daarvoor zijn de veertien lijsttrekkers voor de Eerste Kamer uitgenodigd.