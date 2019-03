Familie Nicky vindt verdachte Jos B. laf

De ouders en zus van Nicky Verstappen vinden verdachte Jos B. ,,laf”. De verdachte van het doden van Nicky blijft zwijgen en dat zit de familie hoog, zei Peter R. de Vries vrijdag namens de familie na afloop van de niet-inhoudelijke rechtszaak in Maastricht.

Het feit dat het DNA van B. is gevonden op kleding en lichaam van het jongetje ,,schreeuwt om antwoorden”, zei misdaadverslaggever De Vries. De familie ziet niet in waarom er sprake zou zijn van een oneerlijk proces. Advocaat Gerald Roethof suggereerde dat voorzichtig tijdens de zitting. ,,B. krijgt alle kans om een verklaring af te leggen”, zei De Vries, die de familie al jaren bijstaat bij het onderzoek naar de moord op de jongen.

De Vries hekelde het ,,gedraai van de advocaat” die openlaat of zijn cliĆ«nt wel of niet iets gaat zeggen in de toekomst.