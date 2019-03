Klokkenluider beschermd bij externe melding

Werknemers in de EU die aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging. Dat gaat in nieuwe EU-wetgeving zowel gelden voor klokkenluiders die misstanden binnen het ‘foute’ bedrijf melden als bij een externe klokkenluidersinstantie.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoopt dat de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wetsteksten maandag kunnen worden afgerond. Dat zei ze in Brussel na afloop van beraad over de nieuwe wetgeving met haar Europese collega’s. Nederland heeft zich volgens haar hard gemaakt om ervoor te zorgen dat een klokkenluider die zich onveilig voelt om misstanden intern te melden, het recht krijgt direct naar een externe instantie te stappen, zoals in Nederland het Huis voor Klokkenluiders.

,,Het is van groot belang dat in de EU dezelfde regels gaan gelden”, aldus Ollongren. ,,Dit gaat over de rechten van werknemers en normen en waarden.”

Volgens de Europese Commissie hebben maar tien van de 28 EU-lidstaten nu afdoende wetgeving om klokkenluiders in alle sectoren te beschermen, waaronder ook Nederland. In de meeste landen worden bijvoorbeeld alleen ambtenaren beschermd of is alleen de financiƫle sector gedekt. De commissie kwam vorig jaar met het wetsvoorstel om dit op EU-niveau aan te pakken. Ze wil dat alle bedrijven met meer dan vijftig werknemers en een jaaromzet van boven de 10 miljoen euro interne meldprocedures opzetten. Dat zou eveneens moeten gelden voor gemeenten met meer dan tienduizend inwoners en voor regionale besturen.