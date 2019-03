‘Polis vaak niet gewijzigd na andere boedel’

Een op de drie Nederlanders heeft zijn of haar inboedelverzekering niet meer aangepast nadat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de waarde van de inboedel. Dat blijkt uit onderzoek door bureau Panel Inzicht onder duizend respondenten, in opdracht van vergelijkingswebsite Pricewise. Bij opstalverzekeringen ligt het percentage nog hoger: na renovatie of verbouwingen vergeet de helft wijzigingen door te voeren.

,,De kans is relatief klein dat je als consument wordt getroffen door een woningbrand of onfortuinlijke weersomstandigheid”, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise. ,,Maar als dit wél gebeurt en je gehele inboedel of opstal wordt aangetast, zijn de schadekosten aanzienlijk. Deze kunnen oplopen tot tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s.”

Een inboedelverzekering wordt afgesloten voor alle spullen die los in je huis liggen, spullen die vastzitten aan je huis verzeker je met een opstalverzekering.