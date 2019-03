Politie: elk incident is er één te veel

De politie kampt in een week tijd met een aantal incidenten rond agenten die de integriteit zouden hebben aangetast. ,,Elke vorm van integriteitsschending is er een te veel”, zegt een politiewoordvoerster over de aanhouding van een collega donderdag op verdenking van witwassen.

Donderdag werd ook bekend dat een politieman van de Landelijke Eenheid is aangehouden omdat hij tientallen keren onterecht gegevens van mensen zou hebben opgevraagd uit politiesystemen. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim.

Tegen een andere agent werd eerder in de week om dezelfde reden een voorwaardelijk celstraf van twee maanden en een taakstraf van 120 uur geëist. Tegen een lekkende aspirant-agent werd dinsdag 45 maanden cel geëist omdat hij informatie uit politiesystemen zou hebben doorgespeeld aan derden. Maandag werd 2,5 jaar cel geëist tegen een politie-inspecteur wegens corruptie.

,,Dit onderwerp ligt voortdurend op tafel van de korpsleiding”, zegt de woordvoerster. ,,Het is niet voor niets dat die er onlangs een onderzoek naar heeft laten doen. Ieder incident wordt aangepakt, waar iemand in de organisatie ook zit, want het kán niet.”