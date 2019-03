‘Rechtbank moet naar Brunssummerheide’

De rechters die de zaak van de gedode jongen Nicky Verstappen behandelen, moeten voor een schouw naar de Brunssummerheide. Dat verzoek doet de officier van justitie vrijdag aan de rechtbank in Maastricht.

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. ,,Het geeft een beter beeld als u daar zelf een keer heeft rondgelopen”, aldus de officier van justitie. ,,Bijvoorbeeld over de afstand tussen de plek van het kamp en de vindplaats van het lichaam.”

De advocaat van verdachte Jos B. noemt een schouw ,,zeer interessant” en hij is er ,,voorzichtig positief” over.

De schouw zou waarschijnlijk ergens in de zomer plaatsvinden, als de rechtbank ermee instemt. De situatie zou dan ongeveer hetzelfde zijn als toen Nicky ruim twintig jaar geleden verdween.