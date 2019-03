Rutte: stuur kind niet naar omstreden school

Ouders van schoolgaande kinderen zouden er goed aan doen ze niet naar het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam te sturen. Dat vindt premier Mark Rutte, die zegt zich grote zorgen te maken over de school.

De Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde de raad van Amsterdam deze week voor de school. Werknemers zouden de helft van het lesprogramma aan de ,,salafistische geloofsleer” willen wijden. Ook zouden ze in het verleden in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de aanslag op de Moskouse metro in 2010 zat. De NCTV baseerde zich op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

,,Ik zou mijn kinderen er niet naartoe sturen”, aldus Rutte. Hij zei zich ,,grote zorgen” te maken, maar erkende dat er momenteel geen grond is om de school te sluiten. Als de school verder onderzoek van de inspectie tegenwerkt – iets wat volgens de inspectie al is gebeurd – verandert dat, zei zowel Rutte als minister van Onderwijs Arie Slob vrijdag.