Maureen de Witte mag 4 mei-gedicht voorlezen

Maureen de Witte (17) mag op 4 mei haar gedicht voordragen tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het gedicht van de scholier uit Emmeloord kwam als winnaar uit de bus tijdens de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei, zaterdag in de Meerpaal te Dronten.

Maureens gedicht draagt de titel Eén keer vaker. Drie andere jongeren werden ook gekozen: Aaron Driedijk (13) uit Almere, Famke Allaart (15) uit Lelystad en Janine Venema (14) uit Almere. Zij mogen voorlezen tijdens de herdenkingen in Nationaal Monument Kamp Amersfoort (19 april), Nationaal Monument Kamp Vught (4 mei) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (4 mei).

Dichter bij 4 mei is de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met het Poëziepaleis. Die wedstrijd is elk jaar in de provincie waar op 5 mei de nationale viering van de bevrijding begint en dat is dit jaar Flevoland.

Hakim Radwan (11) uit Almere spreekt dit jaar de 5 mei-kinderlezing uit tijdens de uitzending van de Nationale Viering Bevrijding van de NOS. Daarin houdt wetenschapper en schrijver Rosanne Hertzberger de 5 mei-lezing.