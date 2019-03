Protest Algerijnen op de Dam tegen Bouteflika

Niet alleen in Algerije, maar ook in Nederland wordt geprotesteerd tegen het regime van de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika. Op de Dam in Amsterdam zijn tientallen Algerijnen samengekomen om hun afkeuring te laten horen.

Vorige maand werd duidelijk dat het regime Bouteflika wil handhaven als machthebber, hoewel hij te ziek is om zich in het openbaar te vertonen. Hij is al twintig jaar president en zit sinds 2013 in een rolstoel na een beroerte.

De demonstranten in Amsterdam dragen borden mee met teksten als ‘Nee tegen corruptie’, ‘Algerije eist democratie’ en ‘Nee tegen het vijfde mandaat Abdelaziz Bouteflika’. Volgens een woordvoerster doen er niet alleen Algerijnen mee, maar hebben zich ook veel mensen van andere nationaliteiten bij het protest aangesloten. Onder de deelnemers zijn ook de broers Tra├»dia: filmregisseur Karim en acteur Hakim, die bij het grote publiek bekend is van Sesamstraat.