Women’s March trekt door Amsterdam

In Amsterdam gaan zaterdag naar verwachting veel mensen de straat op om te demonstreren voor vrouwenrechten. De zogeheten Women’s March begint om 13.00 uur op de Dam en eindigt rond de klok van 15.00 uur op het Museumplein. Op Facebook hebben vooraf ruim 4000 personen aangegeven dat ze erbij zijn.

Hoewel de titel van het evenement anders doet vermoeden, gaat het volgens de organisatie deze keer niet alleen om vrouwen. ,,Het gaat over ons allemaal (v/m/x)”, staat te lezen in een aankondiging op Facebook. ,,Omdat alle onderdrukking met elkaar te maken heeft: All oppression is connected.” De initiatiefnemers van de mars strijden voor ,,onbeschaamd feministisch, anti-racistisch en inclusief”.

Het protest is een dag na Internationale Vrouwendag. Voorafgaand aan de mars belegt het Netwerk Vrouwen FNV de Internationale Vrouwendagviering in het Amsterdam Museum. De vakbond maakt zich hard voor gelijke salarissen op de werkvloer en strijdt tegen seksueel geweld en discriminatie van zwangere vrouwen.