‘30.000 mensen bij Klimaatmars Amsterdam’

Voor de landelijke Klimaatmars hebben zich zondag op en rond de Dam in Amsterdam circa 30.000 demonstranten verzameld. Dat meldt de organisatie. De drukte heeft ervoor gezorgd dat de eigenlijke mars, richting eindpunt Museumplein, is begonnen voordat het podiumprogramma op de Dam was afgerond.

Dat programma bestaat uit optredens van Claudia de Breij en Typhoon en toespraken van klimaatwetenschapper Heleen de Coninck en enkele initiatiefnemers van de scholierenstakingen voor het klimaat. Zo’n vijftig maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben zich bij het protest aangesloten, dat wordt georganiseerd door Milieudefensie, FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond.