De bestuurder van een auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in de nacht van vrijdag op zaterdag in Utrecht, heeft zich zaterdagavond bij de politie gemeld. Het gaat om 37-jarige man. Zondag wordt hij verhoord.

Door de aanrijding op de Biltsestraatweg kwam een 21-jarige vrouw uit Utrecht om het leven. Ze werd op straat gevonden door getuigen. Die probeerden haar nog tevergeefs te reanimeren. De automobilist die haar aanreed, reed door.