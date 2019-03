D66 keert zich tegen hogere rente studielening

D66 moet in de Eerste Kamer een stokje steken voor de verhoging van de rente op de studielening, vinden de leden van de regeringspartij. Daardoor lijkt het voorstel van de eigen onderwijsminister Ingrid van Engelshoven het niet te gaan halen.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de verhoging van de rente, waartoe VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de kabinetsformatie hadden besloten. Maar dat was met de hakken over de sloot, met alleen de steun van de coalitiepartijen. Nu een van die vier zich in de Eerste Kamer tegen het plan keert, dreigt het in de senaat geen kans te maken.

De partijtop liet voor het partijcongres, waar de leden zondag de Eerste Kamer opdroegen de renteverhoging te dwarsbomen, al weten dat het de senatoren vrij staat dat te doen. Zij zijn niet gebonden aan het regeerakkoord, zoals hun collega’s in de Tweede Kamer.