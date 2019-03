Eerste officiële storm van 2019 een feit

Met een gemiddelde windsnelheid van kracht 9 op de schaal van Beaufort bij Vlissingen is de eerste officiële storm van dit jaar een feit. De zwaarste windstoot tot nu toe van 108 kilometer per uur werd ook geregistreerd in de Zeeuwse plaats, meldt Weeronline.

De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort.