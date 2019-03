Jetten: het is tijd om te drammen

D66 roept oppositiepartijen als GroenLinks op om samen te werken met het kabinet. ,,De tijd van de smoesjespolitiek is voorbij”, stelt Rob Jetten, die D66 in de Tweede Kamer aanvoert.

Jetten klaagde op het congres van de sociaal-liberalen over partijen die de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten (en indirect voor de Eerste Kamer) vooral zien als een kans het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de problemen te brengen. De coalitie dreigt haar meerderheid in de senaat te verliezen en zou dan afhankelijk worden van de oppositie.

,,Met alleen maar nee zeggen komen we er niet”, aldus Jetten. ,,Deze partijen zijn zo verliefd op zichzelf, dat de liefde voor samenwerking ver te zoeken is.” Maar ,,er is geen tijd om te dromen. Het is tijd om te drammen.”

Jetten verwees daarmee naar het verwijt dat VVD-collega Klaas Dijkhoff hem eerder dit jaar maakte over zijn gehamer op kordater klimaatbeleid. Jetten claimt de titel van ‘drammer’ sindsdien als geuzennaam. Die zou duidelijk maken dat D66 tenminste werk maakt van de strijd tegen klimaatverandering.

De nog groene fractievoorzitter, die in oktober Alexander Pechtold opvolgde, heeft zijn voorganger ,,de afgelopen maanden weleens vervloekt”. Het viel Jetten naar eigen zeggen niet mee in Pechtolds schoenen te stappen. D66 moet volgens opiniepeilers bij de verkiezingen over tien dagen rekenen op een flink verlies.

Jetten richtte zich daarom nog maar eens tegen een van zijn belangrijkste rivalen, Jesse Klaver. Die zou ten onrechte claimen dat de aandacht voor het klimaat aan GroenLinks te danken is. ,,Ver, vér voor Jesse hadden wij al Jan”, zei Jetten. ,,De allereerste klimaatdrammer van Nederland was Jan Terlouw!”

D66 werpt zich onder klimaatspecialist Jetten nog meer op als klimaatpartij. De partijtop dreigt zelfs het kabinet op te blazen als dat niet genoeg werkt maakt van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen.