De brandweer heeft twee mensen van het dak van een appartementencomplex aan de Traaij in Driebergen-Rijsenburg gered. De twee zaten daar vast vanwege een brand, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brand is onder controle. Volgens de brandweer woedde de brand op de eerste verdieping van het gebouw.

In het complex bevinden zich ook een winkel en andere woningen. Er is niemand meer aanwezig in de woningen.