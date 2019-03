Tweede ramp in half jaar met Boeing 737 Max

Het toestel van Ethiopian Airlines dat zondag kort na de start neerstortte was een Boeing 737 Max. Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Uit onderzoek bleek dat bij het toestel van Lion Air een defecte sensor de crash veroorzaakte. Deze sensor gaf verkeerde informatie over het vliegtuig waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook. Piloten probeerden 24 keer het handmatig het toestel weer recht te krijgen. Na elf minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max waarna het vliegtuig in zee stortte.

De piloot van Ethiopian Airlines meldde ook problemen met het toestel en vroeg toestemming om terug te keren naar Addis Abeba, zo zegt de vliegmaatschappij.

Na de ramp met Lion Air gelastte de Amerikaanse Onderzoeksraad NTSB (National Transportation Safety Board) extra inspecties voor dit type toestel.

Wereldwijd vliegen er zeker 174 toestellen van dit type. Zo hebben Tui Fly en Corendon een of meerdere Boeing 737 Max in hun vloot. Er staan nog 4490 orders open bij Boeing. Het toestel is populair vanwege onder andere het lage brandstofgebruik.