Veel stormschade in het zuiden van het land

In de provincies Zeeland, Brabant en Limburg en het zuidelijk deel van Zuid-Holland is sprake van stormschade. In de meeste gevallen gaat het om omgewaaide bomen.

De veiligheidsregio Midden en West-Brabant meldt dat het telefoontjes regent bij de meldkamer. ,,Er komen veel meldingen binnen van loshangende takken, omgewaaide bomen, schuttingen en loshangende gevelplaten”, schrijft de dienst op Twitter.

De brandweer van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kreeg tussen 13.00 en 14.00 uur 25 meldingen binnen. Ook daar ging het vooral om omgewaaide bomen, losse zonnepanelen, afgewaaide dakbedekking, dakpannen en dakkapellen.