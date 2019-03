Zoekactie vermiste man op schip gestaakt

De zoekactie naar de vermiste man op een gezonken binnenvaartschip bij Vlissingen is even na middernacht gestaakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Het is niet zeker of de man aan boord is van het schip. De zoektocht is overgedragen aan Rijkswaterstaat.

De politie en de Kustwacht hebben gezocht tot het donker werd, met onder meer een helikopter en reddingsboten. Om 22.00 uur startte een duiker met een zoektocht in het schip. Toen was het tij gunstig voor deze zoekactie.

Het binnenvaartschip vervoerde zand en voer van Hansweert naar Vlissingen. Het had in de middag water gemaakt in de monding van de Sloehaven en is daarna helemaal gezonken.

Volgens de veiligheidsregio waren er twee mensen aan boord. Eentje, de 39-jarige eigenaar van het schip uit Rilland, is door een te hulp schietende boot uit het water gehaald. Deze man is naar het ziekenhuis in Goes gebracht maar mocht na behandeling weer naar huis. De nog vermiste man is een werknemer aan boord van het schip en komt vermoedelijk uit het buitenland.

Het schip ligt niet in de vaargeul. In verband met de operatie zaterdagavond was het scheepvaartverkeer even stilgelegd.

Waardoor het schip water maakte, is nog onbekend. Dat wordt onderzocht als het schip is geborgen.