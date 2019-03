Ajax-directie bedreigd door zaakwaarnemer

Ajax-directeuren Marc Overmars, Edwin van der Sar en Jeroen Slop zijn een jaar lang bedreigd door zaakwaarnemer Stefano van D. Ze ontvingen bedreigende en intimiderende e-mails, WhatsApp-berichten en brieven. Ook belde hij de Ajax-directeuren en stopte hij briefjes onder ruitenwissers.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de zaakwaarnemer van het opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de directieleden van Ajax. Van D. schreef onder meer: ”Mark my words na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens 4 jaar opgesloten gezeten en als het moet dan doe ik dit zo weer.”

Van D. was de zaakwaarnemer van Ajax-jeugdspeler Mees de Wit, die vorig jaar naar Sporting Portugal vertrok. Iets voor die transfer werd hij uit de selectie gezet. Het Openbaar Ministerie heeft niet bekendgemaakt of er een verband is met de bedreigingen.