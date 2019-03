‘Doktersassistenten mikpunt van geweld’

Circa 62 procent van de doktersassistenten heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) op basis van eigen onderzoek onder bijna 1000 leden. Ze rapporteerden onder meer spugen, slaan, schoppen, vernielen en zelfs bedreigingen met bijl, mes of vuurwapen.

Volgens de NVDA moest in enkele gevallen de politie worden ingeschakeld. Ruim een kwart van de assistenten gaf aan meer dan vier keer per jaar dergelijke incidenten mee te maken.

Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en huisartsenposten meldden gevoelens van angst, onveiligheid en boosheid. Een deel ervaart langdurige fysieke klachten.

Volgens NVDA-voorzitter Kees Gillis geven veel doktersassistenten (44 procent) aan dat het geweld toeneemt. ,,Dat is een maatschappelijk probleem dat alle zorgverleners treft.” Hij wil meer aandacht van de politiek voor deze problematiek.

Aanleiding tot het onderzoek was volgens Gillis een incident rond een doktersassistent in een huisartsenpost in Venray, die werd bedreigd, uitgescholden en bespuugd door een boze man. De politie wilde de aangifte aanvankelijk niet opnemen, omdat tussen assistent en bedreiger glas zat en het daarmee geen doodsbedreiging zou zijn, aldus de NVDA-voorzitter.

Vrijwel alle doktersassistenten melden geweldsincidenten bij hun werkgever. In 11 procent van de gevallen werd aangifte gedaan.