Jongen dreigde met schietpartij op school

Een 18-jarige jongen uit Amsterdam is opgepakt omdat hij dreigde met een schietpartij op een school. Op YouTube had hij het over een ‘school shooting’, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De tiener werd op 12 december gearresteerd. Vanwege zijn leeftijd en zijn persoonlijke omstandigheden is het nu pas naar buiten gebracht. Volgende week donderdag moet hij voor de rechter komen.

Volgens het Openbaar Ministerie had hij geen specifieke school op het oog waar hij de schietpartij wilde plegen. Hij had al een of meer vuurwapens en messen in bezit. Ook bezat hij een bivakmuts. Op zijn telefoon stond informatie over schietpartijen op scholen, bomaanslagen en zelfmoord. Op 5 of 6 december zou hij op YouTube hebben geschreven dat hij een ,,school shooting” aan het plannen was, gevolgd door: ,,dit is geen grap.”

De tiener wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van moord of doodslag, dreiging met een terroristisch misdrijf en dreiging met zware mishandeling.