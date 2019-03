Minister geeft coffeeshopbaas nog geen hoop

Het oordeel van de Nationale Ombudsman over de behandeling door Nederland van coffeeshophouder Johan van Laarhoven is ,,stevig”, vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Maar hij wil niet beloven dat hij Van Laarhoven uit zijn Thaise cel naar Nederland haalt, zoals onder andere regeringspartij D66 eist.

De ombudsman concludeert dat Van Laarhoven en zijn Thaise vrouw in Thailand voor jaren de cel indraaiden door nalatigheid van Nederlandse instanties. Grapperhaus neemt het oordeel ,,zeker serieus” en wil daarover ,,snel” met de ombudsman in gesprek. Maar hij zwijgt verder over de zaak tot het daarvan is gekomen.

D66 wil dat Grapperhaus in actie komt en zelf contact opneemt met de Thaise autoriteiten. Zo moet hij gedaan krijgen dat zij Van Laarhoven en zijn echtgenote naar Nederland laten gaan.

Tot dusver hield de minister vol dat hij de coffeeshopbaas niet kan helpen. Diens rechtszaak in Thailand loopt nog, en Nederland mengt zich daar volgens hem nooit in.