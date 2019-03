‘Minister moet Van Laarhoven hierheen halen’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) moet er alles aan doen om de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Advocaat Gerard Spong heeft Grapperhaus maandag schriftelijk gevraagd ,,al het mogelijke te doen om de schade ongedaan te maken”.

Het rapport van de Nationale ombudsman ziet Spong als extra steun. Volgens de ombudsman hebben Nederlandse instanties onzorgvuldig gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de coffeeshophouder. Spong spreekt van een ,,vernietigend” rapport. ,,Deze zaak is van het begin af aan onbehoorlijk verlopen. Het lijkt alsof het Openbaar Ministerie blunder op blunder heeft gestapeld.”

Van Laarhoven, oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company, werd in 2014 in Thailand gearresteerd en veroordeeld tot 75 jaar, waarvan hij er zeker 20 zou moeten uitzitten.

Spong hoopt dat Grapperhaus bij zijn Thaise ambtgenoten gaat vragen of er gratie verleend kan worden, of dat de minister het OM een aanwijzing geeft dat er alsnog om uitlevering wordt gevraagd. Dat zou volgens de advocaat tot nu toe geweigerd zijn.