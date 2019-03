Het begon allemaal tijdens haar studie Bedrijfskunde in Rotterdam. Sabine van der Plas liep stage bij Mijnbestseller, een platform waar je zelf boeken kunt uitgeven. Na haar stage vroeg de CEO van dit platform aan Sabine hoe de generatie millennials leest. Gaan die naar een boekhandel of lezen die op hun smartphone? Wat gebeurt daar? Dit was de start van Sweek.com, dat vier jaar geleden is mede opgericht door Sabine.

Sweek is een social media platform voor lezen en schrijven. “Je kan ons vergelijken met YouTube, maar bij Sweek gaat het om verhalen. Er zitten inmiddels 1.1 miljoen mensen wereldwijd op Sweek. Nederland telt meer dan 30.000 gebruikers.” De grootste groep Sweekers zit in Latijns-Amerika en Spanje, maar ook Indonesië groeit hard. Negentig procent van de gebruikers is onder de 35 jaar en de jongste is dertien jaar. “Er wordt gezegd dat jongeren niet of nauwelijks lezen, maar ze lezen wel. Ze doen dit alleen op een andere manier. Wij faciliteren die nieuwe manier op het gebied van lezen en schrijven.”

Wat biedt Sweek?

Sweek biedt korte content, fictie en non-fictie, episode based, waarbij de lezer in contact kan staan met de schrijver en andere lezers. “Sweek heeft dus ook een community aspect. Mensen kunnen hoofdstukken schrijven en dit publiceren, in verschillende talen, die mensen vervolgens lezen. Het kan ook poëzie zijn, een boek of never-ending story dat per hoofdstuk geschreven wordt. Een soort van soapserie, maar dan in geschreven tekst.”

Hoe is het nu met Sweek?

Hoe gaat het nu met Sweek? “We groeien best hard, met name door mond-tot-mond reclame. Er wordt veel gedeeld op social media. Het is een levendige community die zichzelf in stand houdt. We organiseren schrijfwedstijden, ook in samenwerking met uitgeverijen, en we zijn bezig met self-publishing, waarbij mensen hun boek via Sweek kunnen verkopen. Op dit moment betaalt niemand voor Sweek, maar we hopen dit jaar Sweek Premium te lanceren.”

Wat vind je leuk aan je werk?

Wat vind je leuk aan je werk? “Het enthousiasme van de gebruikers, dat doet me wat. Mensen worden gestimuleerd om te lezen en te schrijven. Een zestienjarig meisje dat wordt ontdekt door een uitgeverij geeft mij een mooi gevoel dat we met Sweek iemand haar droom kunnen waarmaken. Het start up leven vind ik leuk. Ik mag nieuwe concepten bedenken en we blijven in ontwikkeling.”

Mooiste feedback

Wat is de mooiste feedback die je gekregen hebt? “We horen best vaak dat mensen beginnen met lezen en dan de stap zetten naar korte verhalen schrijven. Mensen lezen elkaars verhalen en zodoende ontstaan er vriendschappen.”

Hoe voelt het om een Nederlander te zijn, waarvan Nieuws.nl vindt dat je die moet volgen? “Zo zie ik mezelf niet. Ik doe wat ik leuk vind en daar werk ik hard voor. Je doet het samen met een team, dat inmiddels uit twaalf mensen bestaat. Ik maak heel veel uren, ook in mijn vakantie. Dat je daar dan voor erkend wordt, dat is natuurlijk wel fijn.”

Wijze les

Wat is een wijze les geweest? “Ik heb veel lessen gehad, bijvoorbeeld dat dingen langer duren dan je denkt, met name met IT. Je moet niet te optimistisch zijn met je planning; we zijn na tien maanden live gegaan en hebben veel geëxperimenteerd. Soms dachten we dat iets aan zou slaan, maar dat bleek dan niet zo te zijn.”

Gouden tip

Wat is je gouden tip? “Ik denk vooral doen, stappen zetten en experimenten. Wacht niet tot je product perfect is, maar als je iets hebt en je denkt dat het goed genoeg is: ga er dan voor. Wij hebben veel gehad aan de eerste feedback van gebruikers. Toen wij live gingen, was niet alles perfect en we hadden last van bugs. Met een nieuw project moet je gewoon proberen en kijken wat gebruikers te zeggen hebben.”