Taakstraf voor hackers Lil’ Kleine

De rechtbank in Dordrecht heeft twee mannen veroordeeld tot celstraf en een taakstraf van 160 uur, voor onder meer het illegaal overnemen van een reeks Instagramaccounts. Het account van rapper Lil’ Kleine was daar één van. De celstraf is voor beide mannen gelijk aan de tijd dat ze in voorarrest hebben doorgebracht, ze hoeven dus niet terug de gevangenis in.

Het duo, 21 en 22 jaar oud, zei twee weken geleden tegen de rechter dat ze de impact van hun daden destijds niet hebben overzien en betuigden uitgebreid spijt. Romeo V. en Sebastiaan B. ‘kaapten’ in 2015 en 2016 tientallen Instagramaccounts.

De mannen ontfutselden de eigenaren van de accounts inloggegevens met phishingmails. Lil’ Kleine was geen specifiek doelwit. De twee struinden Instagram af met een geautomatiseerd systeem, een zogeheten ‘scraper’, dat accounts met veel volgers selecteerde.

Op het Twitteraccount van Lil’ Kleine plaatsten de verdachten een filmpje, uit naam van hackerscollectief Anonymous. Daarin werd de artiest beschuldigd van pedofilie.

De illegale bezigheden hebben het tweetal enkele tienduizenden euro’s opgeleverd. Het OM komt later nog met een ontnemingsvordering.