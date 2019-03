Vlag Vredespaleis halfstok om vliegramp

De vlag bij het Vredespaleis hangt maandag halfstok vanwege de vliegramp in Ethiopië een dag eerder. Onder de 157 doden zijn negentien medewerkers van de Verenigde Naties. Den Haag is een van de VN-steden, omdat het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis is gevestigd. Het Gerechtshof is een onderdeel van de Verenigde Naties. Het doet uitspraken over ruzies tussen landen, om te voorkomen dat zij oorlogen beginnen.

De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, laat in een reactie weten: ,,Op momenten dat de VN zo zwaar wordt getroffen, voelen wij met hen mee.” Ze heeft een condoleancebrief naar VN-secretaris-generaal António Guterres gestuurd.

Ook het Hariri-Tribunaal en het Sierra Leone-tribunaal zijn in Den Haag gevestigd, evenals het opgedoekte Joegoslavië-Tribunaal. ,,VN-instellingen bepalen voor een belangrijk deel het DNA van onze internationale stad van vrede en recht”, aldus Krikke.